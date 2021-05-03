Altın fiyatları yükseldi mi? 3 Mayıs Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabı merak ediliyor. Mayıs ayının ilk günlerinde altın piyasasında yaşanan gelişmeler araştırılan konular arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları haberde yer alıyor.
EKONOMİ 03.05.2021, 09:50
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış fiyatı: 472,76 TL
Gram altın satış fiyatı: 472,83 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış fiyatı: 751,58 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 768,76 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış fiyatı: 1.498,46 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.537,52 TL
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın alış fiyatı: 3.100,27 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.178,48 TL
31°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 03 Mayıs 2021
|İmsak
|03:56
|Güneş
|05:28
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|37
|81
|2. Galatasaray
|37
|75
|3. Fenerbahçe
|36
|73
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Alanyaspor
|37
|57
|6. Hatayspor
|37
|57
|7. Sivasspor
|36
|55
|8. Gaziantep FK
|36
|54
|9. Göztepe
|37
|51
|10. Karagümrük
|37
|51
|11. Konyaspor
|37
|45
|12. Rizespor
|37
|45
|13. Antalyaspor
|38
|43
|14. Malatyaspor
|36
|40
|15. Başakşehir
|36
|40
|16. Ankaragücü
|36
|38
|17. Kayserispor
|36
|38
|18. Kasımpaşa
|36
|37
|19. Erzurumspor
|37
|37
|20. Gençlerbirliği
|37
|35
|21. Denizlispor
|37
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|33
|67
|2. Giresunspor
|33
|67
|3. Samsunspor
|33
|67
|4. İstanbulspor
|33
|61
|5. Altay
|33
|60
|6. Altınordu
|33
|57
|7. Ankara Keçiörengücü
|33
|55
|8. Ümraniye
|33
|50
|9. Tuzlaspor
|33
|47
|10. Bursaspor
|33
|46
|11. Bandırmaspor
|33
|42
|12. Boluspor
|33
|39
|13. Balıkesirspor
|33
|35
|14. Adanaspor
|33
|34
|15. Menemenspor
|33
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|33
|29
|17. Ankaraspor
|33
|26
|18. Eskişehirspor
|33
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|34
|80
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|34
|63
|4. Chelsea
|34
|61
|5. Tottenham
|34
|56
|6. West Ham
|33
|55
|7. Liverpool
|33
|54
|8. Everton
|33
|52
|9. Arsenal
|34
|49
|10. Aston Villa
|33
|48
|11. Leeds United
|34
|47
|12. Wolverhampton
|33
|41
|13. Crystal Palace
|33
|38
|14. Brighton
|34
|37
|15. Southampton
|33
|37
|16. Burnley
|33
|36
|17. Newcastle
|34
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|33
|25
|20. Sheffield United
|34
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|34
|76
|2. Real Madrid
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|74
|4. Sevilla
|33
|70
|5. Real Sociedad
|34
|53
|6. Villarreal
|34
|52
|7. Real Betis
|34
|51
|8. Granada
|34
|45
|9. Celta de Vigo
|34
|44
|10. Athletic Bilbao
|33
|42
|11. Osasuna
|34
|40
|12. Cádiz
|34
|40
|13. Levante
|34
|38
|14. Valencia
|34
|36
|15. Getafe
|34
|34
|16. Deportivo Alaves
|34
|31
|17. Real Valladolid
|34
|31
|18. Huesca
|34
|30
|19. Elche
|34
|30
|20. Eibar
|34
|26
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