Altında son durum ne? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 5 Nisan altın fiyatları

Dolar endeksinde görülen gevşeme sonrasında Ons Altın’da ABD tahvil getirilerindeki artış baskı oluşturmaya devam ediyor. Yatırımcı haftanın ilk işlem gününde yurtiçinde yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 460 ve 475 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 440 ve 425 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor. Öte yandan altın mart ayını 2016 yılından sonraki en kötü çeyreklik performanslarından biriyle Mart ayını da yüzde 1,5 kayıpla kapattı. Peki, Altında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın yükselir mi, düşer mi? Altın ne olur? İşte 5 Nisan altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? 5 NİSAN ALTIN FİYATLARI!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 454,91

Satış: 455,08

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 720,07 TL'den Satış: 737,00 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.983,00

Cumhuriyet altını satış: 3.028,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.435,00

Yarım altın satış: 1.474,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 2.970,29

Tam altın satış: 3.047,16