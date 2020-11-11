BDDK, yabancı bankalarla swap limitlerinde esnemeye gitti
BDDK, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdığını açıkladı.
EKONOMİ 11.11.2020, 09:52
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2018'deki kur krizinden sonra başlattığı ve kademeli olarak artırdığı TL türev işlem tutarı sınırlamalarını bu yıl gevşetmeye başladı.
SWAP LİMİTLERİ ESNETİLDİ
BDDK, yeni bir adımla yurt içindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetti.
BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre; bankaların pozisyon tutarının özkaynaklarına olan oranı vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2'den yüzde 5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5'ten yüzde 10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi.
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