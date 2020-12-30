Borç yapılandırma için başvuru yapacaklar dikkat! 31 Aralık son gündü...

31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre süre uzatıldı.

EKONOMİ 30.12.2020, 10:52 30.12.2020, 17:27
Borç yapılandırma için başvuru yapacaklar dikkat! 31 Aralık son gündü...

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili flaş karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hem 31 Aralık traihinde sona erecek başvuru süresi hem de Ocak sonu olan ilk taksit ödemeleri bir ay uzatıldı.

Karar şu şekilde:

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi ile 4'üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, 7256 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapılandırma işlemi vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinden gerçekleşmesi sebebiyle de 7 gün 24 saat online bir şekilde yapılabiliyor.

Mükellefler belirlenen plana göre ödemelerini peşin ya da taksitli bir şekilde bankalarının kredi kartlarını kullanarak online bir şekilde yapabilecek.

Taksitler 6-9-12 ya da 18 taksit şeklinde sınırlandırılmış durumda. Kanunda belirlenen katsayı talep edilen taksit sayısına göre uygulanıyor.

#Borç yapılandırma #Başvuru
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