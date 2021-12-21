Doğalgazda tasarruf nasıl yapılır?
Havaların soğumasıyla birlikte kombiler açılmaya başlandı. Vatandaşın aklı ise ay sonunda gelecek olan faturaya takıldı.
EKONOMİ 21.12.2021, 13:37 21.12.2021, 17:18
Peki, Doğal gaz faturasından nasıl tasarruf edilir? Bunun için en etkili çözüm yolu, evden ayrılırken kombinin tamamen kapatılmaması.
Uzmanlara göre sıcak bir kış geçirmek ve düşük fatura ödemek için kombi ile petek temizliği şart.
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