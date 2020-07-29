Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir" açıklamasını yaptı.
EKONOMİ 29.07.2020, 11:57 29.07.2020, 11:59
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Ankara'da "Enflasyon Raporu 2020-3" bilgilendirme toplantısında sunum yaptı.
"Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir" diyen Uysal, "Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir" sözlerini kullandı.
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