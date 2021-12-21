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Yeni vergi ve harç miktarları belli oldu

Çeşitli hizmetlerde gelecek yıl uygulanacak vergi, harç ve ceza miktarları belirlendi.

EKONOMİ 21.12.2021, 12:53
Yeni vergi ve harç miktarları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış bedelleri yeniden tespit edildi.

Noter kağıdı 25, pasaport 225, değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,50, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 75, sürücü belgeleri 280, motorlu araç tescil belgesi 250 lira bedelle temin edilebilecek.

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20 artırılarak 117 lira oldu.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'ne göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2022 yılı için 25 bin 700 lira olarak belirlendi.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 455 bin 635 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikaller, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 10 bin 491 lira istisna tutarı dikkate alınacak.

Çevre temizlik vergisi yeniden hesaplanacak

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'ne göre de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacak.

Damga vergisinde üst sınır 4 milyon 814 bin 234 lira oldu

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 4 milyon 814 bin 234 lira oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 132,30 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde 176,70, katma değer vergisi beyannamesinde 87,30 lira olacak.

Pasaportlar için en düşük harç miktarı 309,40 lira oldu

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 309,40 lira, 1 yıl süreli olanlar için 452,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 738,40 lira, 3 yıl süreliler için 1049 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1478,30 lira oldu.

B sınıfı sürücü belgesi harcı 1116,90 lira olarak uygulanacak

2022'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 370,40 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 1116,90 lira olarak uygulanacak.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru "1 ABD Doları = 13,77 TL" olarak yeniden belirlendi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak had ve tutarlar, yüzde 36,20 yeniden değerleme oranında artırıldı.

Mahkemeye başvurma harçları 37 liradan başlayacak

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar da (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında yeniden düzenlendi. Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80,70 liradan başlayacak.

İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre de motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 450 bin 500 liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu.

Gelir vergisi dilimleri

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere şu şekilde yeniden belirlendi:

- 32.000 TL'ye kadar yüzde 15

- 70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası yüzde 20

- 170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası yüzde 27

- 880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası yüzde 35

- 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası yüzde 40.

#vergi ve harç miktarları #ekonomi #vergi #harç
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