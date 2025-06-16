Yangın, Elbistan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki otomobil aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Elbistan İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak yapılan müdahaleye rağmen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Aracın iç ve dış aksamında büyük hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması yüreklere su serpti.

Olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin nasıl alev topuna döndüğü ve dakikalar içinde hurdaya döndüğü net bir şekilde görülüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili polis ve itfaiye ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.