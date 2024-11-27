Elbistan’ın Çiçek Mahallesi’nde 8 Ağustos’ta evinin önünde otururken yorgun mermiyle başından vurulan 28 yaşındaki Kevser Bozkurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İki çocuk annesi Bozkurt’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda bir kişi tutuklandı.

Olay sonrası Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Mahallede yapılan araştırmalar ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, olay günü ateş açtığı belirlenen G.T. F.Ç, N.Ç. ve H.Ç. ile birlikte 2 şahıs daha gözaltına alındı

Yapılan incelemede, Bozkurt’un ölümüne sebep olan merminin G.T.’nin tabancasından çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan G.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.