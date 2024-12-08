İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kavgada yaralanan bir kişiyi Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, asayiş olaylarına karşı çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ve vatandaşın huzurunu bozacak eylemlere karşı yasal işlemlerin uygulanacağını vurguladı.