Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan eski çift o tarihten itibaren çok iyi dost ve anne-baba olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ, basın mensuplarının "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?"

sorusuna verdiği yanıtla şaşırtmıştı. Birlikteliğini itiraf eden Emre Altuğ'dan son olarak hayranlarını heyecanlandıran bir sürpriz geldi.Emre Altuğ'un nikah kareleri sosyal medyayı salladı. Yakışıklı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ 55 yaşında yeniden damat oldu...

Emre Altuğ Belgrad Ormanı'nda evlendi, nasıl mı? İşte sürpriz nikahın ayrıntılarıÇağla Şıkel ile evliliğinden iki oğlu olan Emre Altuğ bombayı patlattı! Emre Altuğ 55 yaşında yeniden damat oldu...Büyük bir aşkla evlenen Emre Altuğ ile Çağla Şıkel 2015 yılında yollarını ayırmıştı. Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan eski çift o tarihten itibaren çok iyi dost ve anne-baba olmayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ, basın mensuplarının "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırtmıştı.Birlikteliğini itiraf eden Emre Altuğ'dan son olarak hayranlarını heyecanlandıran bir sürpriz geldi.Emre Altuğ'un nikah kareleri sosyal medyayı salladı. Yakışıklı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ yeniden damat oldu...