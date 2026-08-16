Can Kaybı ve Hasar Raporu Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) açıklamasına göre depremde en az 47 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı:

Manggarai: 24 ölü

Doğu Manggarai: 17 ölü Mardin'de üzerine palet düşen kişi hayatını kaybetti İçeriği Görüntüle

Sikka: 3 ölü

Ngada: 1 ölü

Ende: 1 ölü

Deprem bölgede geniş çaplı yıkıma yol açtı:

157 ağır, 41 orta ve 148 hafif hasarlı ev

87 eğitim kurumu, 18 sağlık tesisi, 5 ibadethane ve 6 kamu binası hasar gördü.

Arama Kurtarma ve Tahliye Çalışmaları Panikleyen halkın sokaklara döküldüğü bölgede yetkililer yaklaşık 2.000 kişiyi daha güvenli alanlara tahliye etti. İlk etapta verilen tsunami uyarısı ilerleyen saatlerde kaldırıldı. BNPB, yaralıların tahliyesi sürerken bölgeye gıda ve temel yaşam malzemeleri sevk etti.

Ülke Genelinde Diğer Sarsıntılar

Kuzey Sumatra (Pematangsiantar yakınları): 6,9 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı; can veya mal kaybı bildirilmedi.

Sulawesi: 16.25 GMT'de meydana gelen depremin büyüklüğü GFZ tarafından 5,8 (72 km derinlik), BMKG tarafından ise 6,2 (44 km derinlik) olarak ölçüldü.

Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alan Endonezya, aktif fay hatları ve volkanik yapısı nedeniyle sık sık şiddetli depremlerle karşı karşıya kalıyor.