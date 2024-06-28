Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış elektrik fiyatlarına yansıdı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'dan yapılan açıklamada elektrikte mesken kullanımına yüzde 38 oranında  getirildi.

EPDK, zamlı tarifelerin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu.

EPDK'dan yapılan açıklama şöyle:

Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için % 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için % 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için % 38 ve yüksek kademesi için % 20 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL olmuştur. Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR