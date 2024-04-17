Erdoğan: "Yeni dönemde Orta Vadeli Programı güçlendirecek adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Seçim ekonomisi uygulamadıklarını belirten Erdoğan, "Enflasyon yılın ikinci yarısında itibaren düşüşe geçecek." ifadelerini kullandı.
Erdoğan: "Yeni dönemde Orta Vadeli Programı güçlendirecek adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Seçim ekonomisi uygulamadıklarını belirten Erdoğan, "Enflasyon yılın ikinci yarısında itibaren düşüşe geçecek." ifadelerini kullandı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P