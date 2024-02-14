Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni sahasında dün heyelan yaşandı.

Tüm Türkiye'nin iyi haberler beklediği bölgede, dünden bu yana hummalı bir çalışma yürütülüyor.

827 personelli ekip, 9 işçiye ulaşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Gözaltılar var

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Çalışmalar devam ederken yaşanan olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda yeni bir gelişme yaşandı.

Altın madeni sahasındaki heyelana ilişkin saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.


Yağmur bekleniyor

Kazayı araştırmak üzere de 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi.

Çalışmaların devam ettiği bölgede bugün yağmur beklentisi var.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ekiplerin aramalarını sürdürdüğü İliç'te bugün yağmur yağışı ve hava sıcaklığının 4 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Ayşe Asır