Mevsimsel değişikliklerin balık tüketim alışkanlıklarını da etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, yaz aylarında balık tüketiminin tamamen bitmediğini, sadece farklı tür balıklara yönelimin arttığını belirtiyor.

Kış aylarının gözdesi olan balıkların yazın daha az talep görmesi, mevsimsel bir değişim olarak değerlendirilse de, balığın sağlık ve lezzet açısından her dönemde sofralarda yer bulması gerektiği vurgulanıyor.

Kahramanmaraş balıkçılar dernek başkanı İbrahim sarı, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “balık pazarımızda yaz aylarının gelmesiyle birlikte sakinlik oluştu ama yine balığı seven vatandaşlarımız alışverişe geliyor” diye konuştu.