İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz nasıl Karabağ’a girdiysek biz nasıl Libya’ya girdiysek bunun aynısını onlara da yaparız" diyerek verdiği gözdağının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Katz, "Erdoğan Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Ona müsaadenizle Saddam’ın akıbetini hatırlatayım" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.

3 DİLDE SKANDAL PAYLAŞIM

Katz daha sonra ise "diplomatlara bütün NATO üyeleriyle acilen temasa geçilerek Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması için" çağrıda bulunduğunu açıklamıştı. Türkiye karşıtı söylemlerine devam eden Katz, bu defa Türkçe, İngilizce ve İbranice olarak 3 dilde paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın X hesabını etiketleyen Katz paylaşımında "Tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor. Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor. Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor. Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." ifadelerini kullandı. Katz, paylaşımın sonunda ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hesabını da etiketledi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN SERT YANIT

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Katz'ın paylaşımına tepki gösterdi. Altun "Buraya bak, katil ruh hastası! Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur! Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak!" ifadelerini kullandı.

Buraya bak, katil ruh hastası!



Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz.



Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın… https://t.co/xx0Kf5As2q — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 2, 2024