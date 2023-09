Farz ve sünnet olan her namazda okunan Fatiha Suresi, herkesin ezbere bilmesi gereken bir suredir. Fatiha Duası olarak da adlandırılmaktadır. "Elhamdulillâhi rabbil'alemin" girişiyle başlayan Fatiha Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve fazileti hakkında ayrıntılar aşağıda yer alıyor. İşte, Fatiha Süresi okunuşu ve anlamı!

Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in özeti ve mukaddimesi niteliğindedir. Farz ve sünnet olan her namazda okunur. Bu nedenle herkesin ezbere bilmesi gereken surelerden birisidir. Fatiha Süresi ile ilgili hadis kaynaklarında da çok önemli bilgiler yer alırken, günümüzde en çok okunan dualardandır. Fatiha Suresi okunuşu ve anlamının yanı sıra merak ettiğiniz tüm ayrıntılara bu başlık altında yer verdik. Fatiha Duası olarak da adlandırılan bu sure ile ilgili tüm bilgiler aşağıda yer alıyor. İşte, Fatiha Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve fazileti!

Fatiha Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.