Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Levent Yolcu yönetimindeki 34 DLE 988 plakalı motosiklet, Çevlik-Arsuz yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve uçuruma yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.