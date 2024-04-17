İsmail Kartal’ın kadro tercihi merak edilirken sarı-lacivertlilerde sakatlıklar sebebiyle Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, mücadelede forma giyemeyecek. Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe - Olympiakos karşılaşmasını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Yunanistan’da oynanan ilk karşılaşma Exxen platformundan yayınlanırken mücadelenin şifresiz yayınlanacağı kanal belli oldu. Fenerbahçe 2 veya daha farklı galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Peki Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda? İşte, mücadelenin şifresiz yayınlanacağı kanal…

Fenerbahçe, Yunanistan’da oynanan ilk karşılaşmada 3-0 geriye düşmesine rağmen Tadic ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle hayata tutunmuştu. UEFA Konferans Ligi’nde H Grubu’nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmaya hak kazanan sarı-lacivertliler sonrasında Union Saint Gilloise takımını eleyerek çeyrek finale kalmıştı. İsmail Kartal ve öğrencileri, bu sezon Avrupa’da iç sahada oynadığı 7 karşılaşmanın 6’sını kazanma başarısını gösterdi. Fenerbahçe, Olympiakos ile oynayacağı rövanş karşılaşmasını 2 ya da daha fazla farkla kazanması durumunda yarı final biletini alacak. Fenerbahçe taraftarının önünde oynadığı mücadelelerde 23 gol atarken kalesinde sadece 4 gol yedi. Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos bu sezon Avrupa’da oynadığı 15 maçın 9’unu kazandı. Süper Lig’de alınan galibiyetin ardından Fenerbahçe’de rota Avrupa’ya çevrildi. Peki Fenerbahçe - Olympiakos rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe - Olympiakos maçına ilişkin son bilgiler…

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlıyor.

Olympiakos - Fenerbahçe mücadelesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe’nin Yunan ekibi Olympiakos’u konuk edeceği çeyrek final rövanş karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu.

UEFA Konferans Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı, maçın şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Mücadele TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MÜCADELENİN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, yarınki müsabakada yer alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını tamamen atlatan ancak maç eksiği bulunan Joshua King'in durumuna maç saatinde teknik ekip karar verecek.

FENERBAHÇE LİG GALİBİYETİYLE MORAL BULDU

Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında rakibinin gollerine engel olamayan Fenerbahçe mücadelede üç farkla geriye düşmüştü. İkinci yarı Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle birlikte geri dönüş yapan sarı-lacivertliler, bitiş düdüğüne kadar üçüncü golü bulmak için fırsatlar yakaladı. Yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’de ise 31. haftada Fatih Karagümrük’e konuk olan Fenerbahçe geriye düştüğü karşılaşmayı Dzeko ve Batshuayi nin golleriyle 2-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe kritik çeyrek final mücadelesi öncesinde ligde aldığı galibiyetle moral depoladı.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÖNÜNDE KAYBETMİYOR

Bu sezon Avrupa'da iç sahada 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 6 maçı kazanırken bu mücadelelerden en az 2 farklı galip ayrıldı.UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 kaybeden Fenerbahçe, evindeki rövanş maçını beklemeye başladı.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan müsabakada 3-0 geriye düşmesine karşın Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle skoru 3-2'ye taşıyan Fenerbahçe, tur için umutlandı. Sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde en az 2 farklı kazanması durumunda yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bu sezon evinde 7 Avrupa maçına çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 6'sını kazanırken, son oynanan Union Saint-Gilloise mücadelesinden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Rakibini Belçika'da 3-0 yenen sarı-lacivertli takım, ilk maçta aldığı 3 farklı galibiyetin avantajıyla sahasındaki maçı kaybetmesine karşın çeyrek finale yükselmeyi başardı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe ilk turda rakibine 3-2 mağlup oldu. Avrupa’da deplasman golü kuralı kalktığından Fenerbahçe’ye tur için iki farklı galibiyet yetecek. Sarı- lacivertliler tek farklı galibiyet alması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Olympiakos her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan takım olacak.