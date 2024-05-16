Süper Lig'in 37. haftası, sezonun en kritik maçına sahne olacak.

Ligin bitimine 2 hafta kala 99 puanı bulunan Okan Buruk yönetimindeki lider Galatasaray ile 93 puanı olan İsmail Kartal'ın çalıştırdığı ikinci Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Bu dev derbi 19 Mayıs Pazar akşamı, sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Kritik randevu öncesinde ise müsabakayı yönetecek hakem resmen belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Dijital Atama Yöntemi ile belirlemesi üzerine maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Kariyerinde 2 kez derbi yönetti

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi, başladığı gibi 0-0 sona ermişti.

Kardeşler, daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'deki derbiyi de yönetti ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Kalan 9 maçı yönetecek isimler de belli oldu

Öte yandan Süper Lig’de 37. hafta heyecanı yarın, 18 Mayıs Cumartesi ve 19 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu.