Kadınlar Süper Ligi'nin 30. ve son hafta mücadelesinde Metin Ülgen yönetimindeki Galatasaray ile Hilmi Bugüner'in çalıştırdığı ALG Spor karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabakada kazanan her iki devre de bulduğu gollerle 2-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

Galatasaray, iki golle kazandı

Galatasaray'ın gollerini 21. dakikada Eda Karataş ve 90. dakikada Kipoyi kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımda Kristina Bakarandze 45+2 ve 67. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray maçı yaklaşık 30 dakika 10 kişiyle oynadı.



Sarı-kırmızılılar, ilk şampiyonluğunu aldı

Bu sonucun ardından puanını 71'e çıkaran Galatasaray, ligde şampiyonluğa ulaştı. Sarı kırmızılı takım, ligde ilk kez şampiyon oldu. ALG Spor ise sezonu 55 puanla tamamladı.

Sezonu 1. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için eleme maçları oynayacak.



Geçen sezon Fenerbahçe'ye elenmişlerdi

2021-2022 sezonunda kurulan kadın futbol takımı, geçtiğimiz yıl normal sezonu grubunda lider tamamlamış, yarı finalde ise Fenerbahçe'ye elenmişti.