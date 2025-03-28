GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) eğitim gören uluslararası öğrenciler, Ramazan ayı dolayısıyla Gaziantepli ailelerin evlerinde iftar yaptı.

GAÜN Uluslararası Öğrenci Ofisi koordinasyonunda düzenlenen iftar programı, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin Türk kültürünü yakından tanımasını sağlarken, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu da pekiştirdi.



“Ramazan’da Kültürel Buluşma: Gaziantep Üniversitesi Uluslararası Öğrencileri ve Aileleri Buluşturuyor” temasıyla gerçekleştirilen program kapsamında, GAÜN akademisyenleri ve idari personeli, ailelerinden uzakta eğitim gören uluslararası öğrencileri evlerinde ağırlayarak iftar sofralarını paylaştı.

Programa katılan öğrenciler, Gaziantep’te kendilerini yalnız hissetmediklerini belirterek, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Ev sahibi aileler ise farklı kültürlerden gelen öğrencilerle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.