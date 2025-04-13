GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Doğal Yaşam Parkında, bu yıl "Afrika Savanı" ve "Yırtıcı Adası" projelerinin hayata geçirileceği duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi konumundaki Gaziantep Doğal Yaşam Parkında, Afrika kökenli türler için 6 bin metrekarelik özel bir yaşam alanı oluşturulacak.

Gerçek savan koşullarına yakın bir ortamın hedeflendiği bu alanda zebra, antilop, deve kuşu ve zürafa gibi birçok tür doğal etkileşim içinde yaşayabilecek.



Alan, doğal bitki örtüsü, iklimlendirme sistemleri ve su kaynaklarıyla Afrika savanlarını andıracak şekilde tasarlanacak ve hayvanların sosyal davranışlarını sürdürebilmeleri için etkileşimli alanlar oluşturulacak.



6 bin metrekarelik başka bir alana da, "Yırtıcı Adası" projesiyle aslanlar ve kaplanlar için doğal yaşam alanlarını andıran geniş bir arazi yapılacak ve hayvanlar serbestçe bu alanda gezebilecek.



Açıklamada, projeyle ilgili görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yırtıcı adasını hizmete hazır hale getirdiğimizde burada aslan ve kaplan gibi yırtıcı hayvanlarımızı serbest bırakacağız. İnsanların bu güçlü canlıları çok yakından görebileceği bir alan oluşturuyoruz. Bu bölümde aslanlar ve kaplanlar bir arada yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Afrika Savanı projesiyle ilgili ise Şahin, şunları kaydetti:

"Zebra, zürafa, antilop ve deve kuşu gibi birçok türde hayvan burada yaşayacak. Bu projeler, dünyada ve ülkemizde sayılı alanlarda bulunuyor. Biz de bu özel merkezlerden biri olacağız. Şehrimizi hayvan dostu bir kent yapma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz."