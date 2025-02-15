GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Havalimanı'nda bulunan aletli iniş sistemi cihazının hizmete girdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gaziantep Havalimanı'nda bulunan aletli iniş sistemi arızası nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından cihazların değişiminin sağlandığı ve testlerinin büyük bir kısmının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte aletli iniş sistemi cihazının son testlerinin yapıldığı ve söz konusu cihaz sorunsuz olarak hizmete alındığı aktarıldı.

