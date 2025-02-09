GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte OSB çalışanlarını konut sahibi yapmak için başlatılan çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi.

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde 300 bini aşkın kişinin çalıştığını belirtti.

OSB çalışanlarının uygun bedel ve ödeme koşullarında ev sahibi olmaları, böylece iş yerlerine daha hızlı ve kolay ulaşım sağlamaları amacıyla Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte konut projesi hazırladıklarını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar yakında başlayacak. OSB, Gaziantep ekonomisinin can damarıdır. OSB mutlu ise şehir de mutludur. Bu amaçla çalışanlarımızı önemsiyoruz ve çalışanlarımızı ev sahibi yaparak yaşam standartlarını yükseltmek, diğer taraftan da şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla konut projesine start veriyoruz. Konut projesi ile ilgili çalışmalara üç ay önce başladık. Çalışmalar son aşamaya geldi. Çok yakında çalışanlarımızı konut sahibi yapmak için konut üretimine başlıyoruz"

Organize Sanayi Bölgesi çalışanları için ilk etapta 15 bin civarında konut yapılmasının planlandığını aktaran Şimşek, "Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte OSB'nin hemen yanındaki uygun alanlarda konut arsası üreteceğiz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın da desteği ile kısa zamanda OSB çalışanları uygun koşularda ev sahibi olacak. İlk etapta 15 bin konut üretilmesini planlıyoruz. Konut üretimi aşama aşama devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.