Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan: "Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Deprem konutlarının şehirlerde hızla yükseldiğini ve anahtar teslimlerinin yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz" şeklinde konuştu.