GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çeber, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin tarih boyunca hürriyet ve istiklalini her şeyin üstünde tutan, gerektiğinde bu uğurda büyük mücadeleler veren, aziz milletin kahramanlık örneklerinden biri olarak tarihin şerefli sayfalarında yerini aldığını ifade etti.

Çeber, şunları kaydetti:

"Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz. Unutmayalım, ancak ecdadını tanıyan ve bu tarih üzerine ayaklarını sağlam basabilen bir millet, geleceğini inşa edebilecek bir güce sahip olabilir. Bu vesileyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü ve Şehitlerimizi Anma Günü'nü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu aziz vatan ve kutsal değerlerimiz uğrunda canını feda ederek bu toprakları bizlere vatan yapan kahraman şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."



