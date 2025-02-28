ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'te 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı yakıt tankeri patlamasıyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Yaralanan işçilere acil şifalar temenni eden Işıkhan, "Patlamayı araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.