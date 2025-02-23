GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda 34 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.



Bir lojistik şirketinde gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yapıldığı belirleyen ekipler, şirkete ve depolarına yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, 34 bin 300 litre kaçak akaryakıt, 3 tabanca, 1 tüfek, 278 mermi, 131 fişek, 38 bin 800 lira, 18 bin 814 ABD doları, 8 bin Irak Riyali suç geliri para ele geçirildi.

Konuyla ilgili M.E. ve A.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.