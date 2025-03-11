GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 404 gümrük kaçağı saat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde M.N.V. ve M.C. adlı şüphelilerin iş yerlerinde kaçakçılık malzemelerinin bulunduğunu tespit etti.

Aramalarda 404 gümrük kaçağı saat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.