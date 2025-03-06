GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere yönelik "Akran Arabuluculuğu" eğitici eğitimi verildi.

Eğitim, Çözüm Arabuluculuk Merkezi, Akran Arabuluculuk Derneği (AKRANDER), Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Şahinbey Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirildi.

Eğitimin sunumlarını AKRANDER Başkan Yardımcısı Avukat Arabulucu Nur Özden ile Uzman Psikoloji Danışmanı Naciye Çavuş Kaşık gerçekleştirdi.

Eğitim sonrası akran arabuluculuğu konusunda bilgi sahibi olan öğretmenlerin, öğrencilerini bu alanda eğitmeye yönelik adımlar atması, çocuklar arasında müzakere ve uzlaşı kültürünü oluşturmak, akran zorbalığını ve şiddetinin önlenmesi ve öğrencilerin sorunlarını kendi aralarında çözmeye yönlendirilmesi hedefleniyor.



