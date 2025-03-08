GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının başlamasıyla birlikte spor, sanat ve sosyal projelerle kent genelinde çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Açıklamada, Osmanlı'dan günümüze ramazan gecelerinin vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan geleneksel gölge oyunu Hacivat-Karagöz'ün sergilendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu, tescilli Karagöz Sanatçısı Hayali Ahmet Aksoy, Usta Oyuncu Hayali Murat Bal ve Hayalbaz Ata Taşkan tarafından merkez ve ilçelerdeki okullarda sahneleniyor. Ramazan ayının ilk iki gününde 9 okulda gerçekleştirilen 27 seansta 3 bin 578 çocuk etkinliklere katıldı."

Öte yandan, Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarına (GASMEK) bağlı Mehmet Akif Ersoy Eğitim Merkezinde ney kurslarının başladığı, ramazan ayı boyunca kültürel ve sosyal etkinliklere devam edileceği ifade edildi.