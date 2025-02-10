GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çiftçiler, tarlalarında yetiştirdikleri buğdayı yaban domuzlarından korumak için nöbet tutuyor.

Belpınar Mahallesi'ndeki çiftçiler, buğday ekili tarlalarına zarar veren yaban domuzlarını engellemek için yoğun çaba gösteriyor.

Hayvanlarla baş etmek için çeşitli yöntemlere başvuran çiftçiler, yaban domuzlarını tarlalarından uzak tutmak için sabaha karşı araç lastikleri yakarak belirli aralıklarla da havaya av tüfekleriyle ateş açarak mahsullerini korumaya çalışıyor.

Yaklaşık 20 yıldır çiftçilikle uğraşan Kadir Taşdemir (42), gazetecilere, 100 dönüm ektiği buğday tarlasının yaban domuzları tarafından zarar gördüğünü, zararı en aza indirmek için nöbet tuttuklarını ifade etti.