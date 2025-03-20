GAZİANTEP (AA) - BEYZA NUR ERYILMAZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'te yaşayan afetzedelere, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında şimdiye kadar 1 milyar 344 milyon lira hibe ve kredi desteği sağlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 11 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelerin evlerine kavuşmaları için başlattığı Yerinde Dönüşüm Projesine Gaziantep'te 12 bin 719 ön başvuru yapıldı.

Başvuruları onaylanan 1709 afetzede, inşaat ruhsatını alarak evlerinin yapımına başladı. Bu depremzedelerden bir bölümü inşaatı tamamlanan evlerinde yeni yaşamlarına geçiş yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, AA muhabirine, devam eden projelerle ilgili çalıştıklarını söyledi.

Başvuru sürecinin sürdüğünü dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Şu an için e-devlet platformu üzerinden ön başvuru yapan vatandaşımızın sayısı 12 bin 719. Bu başvurulardan 1709'u ruhsatını alarak inşaata başladı. Ruhsatını alarak inşaata başlayan vatandaşlarımızdan evleri tamamlananlar ise yerleştiler. Bakanlığımız, yerinde dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımıza 750 bin hibe, 750 bin kredi, 40 bin lira da zemin etüdü ve proje parası vermektedir. Bakanlığımız aynı zamanda 16 betonarme ve 3 de çelik olmak üzere proje hizmeti de sunmaktadır. Proje kapsamında şu ana kadar kentimizde ödenen toplam para miktarı da 1 milyar 344 milyon liradır."

Şimşek, evlerine yerleşen afetzedelerden olumlu dönüşler aldıklarını ve onların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaş ilk olarak e-devlet üzerinden başvurusunu yapıyor. Daha sonra belediyeden veya müdürlüğümüzden ruhsatını alıyor. Ruhsatını aldıktan sonra ilk yüzde 10'luk ödemeyi, akabinde de inşaat seviyesine göre, subasman bittiğinde yüzde 30, iskelet bitiminde yüzde 30, son bitiminde de yüzde 30 olacak şekilde paranın tamamını alıyor. Bu hibenin 750 bin lirasını aldıktan sonra da 2 yıl ödemesiz 750 bin lira kredi, 8 yıl vadeli ve faizsiz olarak veriliyor. Vatandaş burada ön başvuru yapıyor ama AFAD'dan hak sahibi olanlar yerinde dönüşüm yapmak istemeyebiliyor. İsterse AFAD'daki hak sahipliğine, isterse de yerinde dönüşümden devam ediyor."

- Afetzedeler minnettar

Afetzede Zeliha Şenyer ise depremde evlerinin hasar aldığını ve Yerinde Dönüşüm Projesinden yararlandıklarını söyledi.

Yeni yapılan evinde mutlu bir yaşam sürdüğünü anlatan Şenyer, şöyle konuştu:

"Muhtarımız aracılığıyla e-devlet üzerinden başvurduk ve 750 bin lira hibe desteği aldık. Depremden sonra evimiz yaklaşık 3-4 ay içerisinde bizlere teslim edildi. Şu anki evimiz, eski evimize göre çok iyi. Eski evimiz taş yapıydı, depremde hasar görünce biz de yerinde dönüşüme başvurduk. Rabbim de bize yardım etti. Evimiz yapıldı, şu anda çok mutluyuz."

Bu süreçte kendilerine destek olanlara teşekkür eden Şenyer, "Eski evimizde mutfağımız yoktu, tezgahımız falan yoktu. Dışarıda bulaşık yıkıyorduk ve lavaboya gidiyorduk ama şu anki evimizde her şey içeride. Eskiden bulaşıklarımızı yazın sıcakta, kışın ise buzlu karlı sularda yıkıyorduk. Şimdi ise içeride rahat ediyoruz. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık." ifadelerini kullandı.