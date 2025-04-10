GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna 50 motosiklet katıldı.

Vali Kemal Çeber, motosikletlerin hizmete alınması nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, polis teşkilatının 180. yılını kutladı.

Kentte eğitim, sağlık, spor gibi her sektörde yatırımların devam ettiğini belirten Çeber, bayram tatili boyunca emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda 326 bin kişi ve 177 bin aracın sorgulandığını, trafik güvenliğini ihlal eden 18 bin 474 araca 22 milyon lira ceza işlemi uygulandığını, 1076 aranan kişinin yakalandığını kaydetti.

Vali Çeber, kentte 97 olan motosiklet ekibine, 42'si emniyet 8'i jandarma olmak üzere 50 motosikletin daha ilave edildiğini aktardı.

Törenin ardından polis ve jandarma ekipleri araçla konvoy yaptı.

Konvoya İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da motosikletle katıldı.