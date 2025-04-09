GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu kişinin öldürüldüğü belirlendi.

Kavaklık Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli bir çocuk annesi M.İ, 2 Nisan'da polis merkezine giderek eşi Ö.İ. (34) hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Evde arama yapan ekipler, Ö.İ'nin öldürüldüğünü ve cesedinin evin havalandırma boşluğunda olduğunu tespit etti.

Ö.İ'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin M.İ'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

