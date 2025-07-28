Valilikten Kritik Uyarı: Piknik ve Orman Parklarına Girişler Durduruldu

Gaziantep Valiliği, artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riski nedeniyle kent genelinde önemli bir karar aldı. 28 Temmuz 2025 – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında tüm mesire alanlarına giriş yasaklandı.

Giriş Yasağı Ne Zaman Başladı, Ne Zaman Bitecek?

Valilik açıklamasına göre, 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yasak, 17 Ağustos 2025 gününün sonuna kadar sürecek. Bu tarihler arasında ormanlık alanlar, piknik alanları ve orman parklarına giriş-çıkışlara izin verilmeyecek.

Yasak Kararının Gerekçesi: Yüksek Sıcaklık ve Yangın Riski

Yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ülke genelinde büyük orman yangınlarının meydana gelmesi nedeniyle, akciğerlerimiz niteliğindeki ormanlarımızın korunması amacıyla mesire alanları ve orman parklarına giriş ve çıkışlar geçici olarak yasaklanmıştır.”

Hangi Alanlar Yasaktan Etkileniyor?

Yasak; ormanlık bölgeler, mesire yerleri, orman parkları ve belirli saatlerde girişe izin verilen piknik alanlarının tamamını kapsıyor. Bu karar, orman yangınlarını önleme amaçlı alınan tedbirlerin bir parçası olarak uygulanıyor.

Vatandaşlara Çağrı: Duyarlılık ve Kurallara Uyum Bekleniyor

Valilik, Gazianteplilerden alınan karara saygı göstermelerini ve orman yangını riskine karşı duyarlı davranmalarını istedi. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaları ve ormanlık alanlara izinsiz giriş yapmamaları uyarısı yapıldı.