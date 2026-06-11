Gaziantep'te düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 16 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mayıs ayında siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik teknik takip ve çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, internet sitelerinde sahte satış ilanları vererek icra dosyalarını kapatma vaadinde bulunan ve vatandaşları toplam 158 bin 674 lira dolandırdığı belirlenen 16 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal ile cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.