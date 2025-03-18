GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gümrük kaçağı 107 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte kaçakçılık faaliyetleri yürütenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde tespit ettikleri iş yerlerine düzenledikleri operasyonda, gümrük kaçağı 107 akıllı telefon, 16 akıllı kol saati, 14 elektronik materyal ele geçirdi, B.Y. ile N.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.