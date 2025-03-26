GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 MC 8895 plakalı minibüs, Bedirhan Ö'nün (16) kullandığı motosiklet ile Fırat Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Bedirhan Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü Bedirhan Ö'nün yolda ilerlemesi ve o sırada ara yoldan çıkan minibüs ile çarpışması sonucu yola savrulması yer aldı.