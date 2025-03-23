GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te DEM Parti öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlendi.

Demokratik Bölgeler Partisi ( DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Binlerce yıldır sönmeyen nevruz ateşinin bu yıl daha da gür yanacağını belirten Uçar, herkesin Nevruz Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.

Halkın iradesinin önemli olduğunu vurgulayan Uçar, "Kaybedecek zamanımız yok, demokratik bir ülke ve demokratik bir gelecek için yapılacak tek şey var; demokratik siyasete sarılacağız, demokratik toplumu hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Etkinliğe DEM Parti ve DBP'nin bazı yöneticilerinin yanı sıra kimi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.