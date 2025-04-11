GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polisten kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "narko-alan" uygulaması kapsamında kent genelinde narkotik operasyonları düzenledi.

Ekipler, İpek Yolu Caddesi Mezarlık Kavşağı'nda "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile araç içindekileri yakalamak için çalışma yaptı.

Mücahitler Mahallesi 52015 No'lu Sokak'ta polis ekip aracına çarpan otomobildeki 3 kişi araçtan inerek kaçtı.

Şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların kaçtıkları güzergahta arama yapan ekipler, uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.