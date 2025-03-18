GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçaklığına yönelik çalışma başlattı.

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Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 33 fişek, 54,43 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ele geçirdi, 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA