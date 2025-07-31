Kavga Kırsal Mahallede Çıktı
Olay, İslahiye ilçesine bağlı kırsal Elbistanhöyüğü Mahallesi’nde meydana geldi. A.Ş. ile M.Z.K. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
1 Kişi Yaralandı, Hastaneye Kaldırıldı
Kavga sırasında A.Ş. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Ş., İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli Tutuklandı
Jandarma ekipleri, olayın ardından M.Z.K’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.