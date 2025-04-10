GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Yerel Yönetimlerde Yapay Zeka Çalıştayı" programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Kemal Çeber, emeği geçenlere teşekkür etti.

İlerleyen yapay zeka çağının, doğru kullanımla insanlığa yararı olacağını söyleyen Çeber, şunları kaydetti:

"Eğer gerçekten insanlığa hizmet ve bizlere yardım noktasında kalacaksa sonuna kadar bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, aynı zamanda söylenenlerin ve bu çalıştayda çıkacak her şeyin altına imzamı atarım. Mutlaka ki kaçamayacağımız ve yaşadığımız bir süreç. Benimde son derece işlerimde yoğun kullandığım, bilimsel gelişmeler, yapay zeka ve gençlerimizin üzerinde çalışmasını arzu ettiğim bir süreç. Biz üretip biz satalım. Niye biz ChatGPT'ye 30 dolar para verelim? Biz onu satalım. O insan kaynağı da var, o imkanlarda bu devlette bu ülkede var. Yapay zekada da en iyi olalım ama dediğim gibi mutlaka ve mutlaka insanlığa faydası olacak noktada bu gelişmeleri destekleyelim."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentin bilimsel ihtiyaçları noktasında çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Kentte teknoloji çağını yakalamak istediklerini söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Bilimi nasıl kullandığınız çok önemli. Bilimi insanlık adına geleceğe taşımanız çok önemli. O yüzden hükümetimiz, TÜBİTAK ile birlikte çok önemli bir ulusal strateji yapay zeka planlaması hazırladı. Bilimi hayatın, hayatı da bilimin bir parçası yapmazsanız birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi söyler gideriz. İyi anlamamız lazım. Bu salonda benim de bir sözüm var diyenler burada. Bizim elimize dersimizi vereceksiniz, elimize reçeteyi aldığımızda tamamlamamamız için hiçbir neden yok. Bugün bu çalıştayı yapmamız en önemli nedeni, bu şehrin çocuklarını yapay zekada önemli bir kümeleştirme yapmak."

Programa, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Birçok eğitimin yapılacağı çalıştay, 11 Nisan'da sona erecek.