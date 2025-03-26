GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde hizmet veren obezite merkezi, yaklaşık 3 yılda 10 bine yakın hastaya hizmet verdi.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve obezite merkezinin sorumlu hekimi Prof. Dr. Suzan Tabur, AA muhabirine, obezitenin kilo alımının yanında birçok hastalığa da neden olduğunu söyledi.

Obezitenin, birçok kanser türüne ve çeşitli hastalıklara neden olan kronik bir hastalık olduğunu dile getiren Tabur, şunları kaydetti:

"Buradaki ilk hedefimiz toplumsal duyarlılığı artırarak obeziteyi önlemek. Hastalığın tedavisi de önem arz ediyor ve birkaç aşamalı tedavi seçeneğimiz var. Hastanın yaşam tarzı değişikliği önemli bir parametreyi kapsıyor. Burada diyet tedavisi, sağlıklı beslenme alışkanlığının edinilmesi ilk planda yer alıyor. Kişiye özel bir diyet, beslenme programı sağlanması gerekiyor. Bazen biz bu programlardan yanıt alamadığımızda medikal tedavi yöntemleri de uygulayabiliyoruz."

Merkezin yaklaşık 3 yıldır faaliyet gösterdiğini anlatan Tabur, "Araya deprem ve pandemi girdi ama merkezimiz her koşulda çalışmaya devam etti. 10 bin civarında takipli hastamız var, kadın hastalarımız ağırlıkta devam ediyor." diye konuştu.