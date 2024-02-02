İsrail’in buradaki saldırılarında onlarca Filistinli hayatını kaybederken, ambulans ve ilk yardım ekiplerinin yaralılara ulaşmasına ise izin verilmedi.

Ayrıca, Han Yunus’taki Nasır Hastanesine çeşitli bölgelerdeki enkazdan çıkarılan 14 Filistinlinin naaşının getirildiği aktarılarak, son 24 saatte çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 34 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin Filistinli öldürüldü.