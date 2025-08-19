Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Başkan Fırat Görgel öncülüğünde uzunca bir aranın ardından yeniden düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’na ziyaretçi akını devam ediyor.

Büyük bir coşku ve heyecanla açılışı gerçekleştirilen fuarda 18 gün geride kalırken ziyaretçi sayısı ise yüzbinleri aştı.

Fuarın bu derece büyük bir ilgi görmesinde yeniden düzenlenmesiyle oluşan heyecan ve özlemin yanı sıra sunulan etkinliklerin çeşitliliği ve zenginliği de etkili oldu.

Sadece sanatsal etkinliklerin ve oyun gruplarının olmadığı fuarda, geleneksel el sanatlarından yerel lezzetlere kadar kentin tüm değerleri tanıtılıyor.

Şehrin kültürel ve ticari hayatına önemli katkılar sağlayan fuara yerel halkın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Hatay, Kayseri ve Osmaniye gibi komşu illerden de ziyaretçi akını sürüyor.

Geleneksel Ağustos Fuarı, sadece ticaretin merkezi değil, aynı zamanda büyükşehir belediyesinin fuar alanında kurduğu çocuk oyun ve etkinlik alanlarıyla hem çocuklar hem de ailelerin eğlence merkezi haline geldi.