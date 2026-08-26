Giresun’da vicdanları sızdıran bir olay, sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kısa sürede aydınlatıldı. Merkeze bağlı Sultaniye köyündeki bir fabrikanın girişinde yaşanan olayda, yolda yatan sahipsiz bir köpeğin üzerinden otomobille geçildiği anlar büyük tepki topladı.

Valilikten Açıklama: Sürücü Kısa Sürede Yakalandı

Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılması ve vatandaşlardan büyük tepki görmesi üzerine Giresun Valiliği harekete geçerek olayla ilgili inceleme başlattı.

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Sürücü Tespit Edildi: Sosyal medyadaki görüntüler üzerine başlatılan titiz çalışmalar sonucunda, olaya karışan aracın sürücüsü kısa sürede tespit edilerek güvenlik güçlerince yakalandı ve gözaltına alındı.

Köpek Tedavi Altına Alındı: Kazada yaralanan sahipsiz köpek, hemen koruma altına alınarak tedavi edilmek üzere sağlık birimlerine sevk edildi.

Adli İşlemler Başlatıldı: Veteriner hekim tarafından düzenlenecek rapor doğrultusunda, sürücü hakkında gerekli adli işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.